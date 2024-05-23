В Польше мужчине грозит 8 лет тюрьмы из-за аккаунта на сайте знакомств: в чем его обвиняют

В Польше 23-летнему мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Все произошло из-за того, что он на сайте знакомств изображал местного священника.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Польские СМИ пишут, что в конце ноября 2023 в отделение полиции в Рыбнике обратился сам потерпевший — священник из Рыбника. Священнослужитель сообщил правоохранителям, что кто-то неизвестный выдает себя за него в Интернете. В доказательство своих слов он предоставил скриншоты объявлений из интернета, содержащих его фотографии. Большинство из них были опубликованы на порталах знакомств, где содержание носило провокационный характер.

Следователи немедленно приступили к поиску лица, подозреваемого в совершении этого преступления. В результате проведенных мероприятий удалось установить, что злоумышленником является 23-летний житель Глоговского уезда. Мужчине было предъявлено обвинение в том, что он выдавал себя за священника и использовал его изображения на интернет-порталах.

Обвинительный акт против подозреваемого уже направлен в районный суд. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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