В Польше мужчину атаковало неизвестное науке животное

Животное набросилось на него и несколько раз укусило за ногу и руку.

В поселке Добра, что в польском воеводстве Малопольское, неизвестное науке животное несколько раз укусило мужчину. Специалисты работают над становлением неизвестного животного.

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Об этом сообщает издание InPoland.

Сообщается, что нападение произошло в Лимановском уезде.

"Когда мужчина находился на ферме, животное набросилось на него и несколько раз укусило за ногу и руку. Более того, четырехлапый нападающий был настолько агрессивным, что не собирался отступать, а снова и снова повторял свои атаки. В конце концов мужчине удалось убить животное", — говорится. в сообщении.

Делом занялись местные ветеринарные службы.

Анета Кавула, уездный ветеринар, вынесла информацию об инциденте на сессию совета гмины Мшана Дольна. К какому же все-таки виду относится агрессивное животное, похожее на кота, пока не удалось точно определить. Ветеринары склоняются к мысли, что это был какой-то гибрид с диким котом. Но однозначно это не был обычный европейский домашний кот.

Пострадавший мужчина может говорить о большом счастье, ведь после лабораторных исследований было исключено, что агрессивное животное является носителем опасных инфекционных заболеваний. Ветеринары отмечают, что такие случаи происходят все чаще. Они призывают туристов быть осторожными.

Напомним, ранее сообщалось, что в США женщина воссоединилась со своим пропавшим 10 лет назад котом.

Кроме того, мы ранее информировали, что пограничники из Чопского отряда опровергли информацию о причастности военнослужащих ГНСУ к смерти медведя в Закарпатье.