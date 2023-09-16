В Польше мужчину и его дочь обвинили в убийствах и инцесте: в подвале нашли троих мертвых младенцев

Полиция обнаружила тела трех младенцев в подвале дома в одном из сел на севере Польши, а также задержала 54-летнего мужчину и его 20-летнюю дочь по обвинению в убийствах и инцесте.

Об этом сообщила в субботу, 16 сентября, польская телекомпания TVN24.

Тело первого новорожденного ребенка обнаружили еще в пятницу, 15 сентября. Сразу же по подозрению в убийстве были задержаны два человека: 54-летний мужчина и 20-летняя женщина, которая является его дочерью и матерью погибшего ребенка.

В пятницу поздно вечером на том же участке обнаружили тело второго младенца в состоянии значительного разложения. В субботу утром следователи заявили об обнаружении тела третьего ребенка, зарытого в подвале.

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В субботу представитель окружной прокуратуры Гданьска Мариуш Душинский сообщил о проведенных следственных мероприятиях с задержанной 20-летней женщиной.

“Прокурор инкриминировал ей совершение трех преступлений. Два касаются убийства, а третье преступление — инцест”, — отметил он.

По обвинению в убийстве женщине грозит пожизненное заключение, кровосмешение согласно Уголовному кодексу Польши карается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Также в прокуратуру доставили 54-летнего отца женщины. Во второй половине дня прокурор Душинский объявил, что мужчине предъявлено обвинение в трех пунктах убийства по делу о новорожденных и двоих — в инцесте. Второе из этих последних обвинений касается другой дочери.

Вскрытие тел новорожденных, которым должно быть установлено причина их смерти, запланировано на воскресенье. В этот же день ожидается подача заявлений об аресте подозреваемых.

Напомним, на острове Ява, Индонезия, 57-летний мужчина признался, что занимался сексом со своей дочерью, а рожденных младенцев убивал. Он утверждал, что местный шаман приказал ему делать, если хочет стать богатым.

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