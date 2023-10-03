В Польше мужчину оштрафовали на 500 злотых из-за страшного сна: что произошло

Муж признал, что "труп" в квартире ему приснился.

В Польше мужчине приснился страшный сон, который показался ему реальностью, и он вызвал полицию. За это поляк получил 500 злотых штрафа.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Мужчина из-под Бартошиц (Варминско-Мазурское воеводство) ночью вызвал полицию в свою квартиру. 60-летний мужчина сообщил правоохранителям, что в его квартире есть труп.

Поскольку мужчина говорил нечетко, дежурный прослушал запись разговора. Когда полицейский убедился, что была сказана фраза о трупе, а кроме того, абонент уточнил, что погибший был другом его сожительницы, он отправил патруль по указанному адресу.

"Когда полицейские прибыли по указанному адресу, дверь им открыл абсолютно пьяный мужчина. Он говорил неразборчиво, нетвердо стоял на ногах и от него пахло алкоголем", — рассказала представитель полиции в Бартошицах Марта Кабелис.

Полицейская добавила, что было видно, что заявитель только что проснулся. Полиция обыскала квартиру мужчины, но ни одного тела там не было.

Мужчина признался, что ему это "видимо, приснилось". За безосновательное вмешательство полиции его оштрафовали на 500 злотых.

Напомним, в Польше задержали "графа", лечившего женщин сексом.

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