В Польше мужчины с мачете напали на украинцев: подробности

В городе Пшасныш в Польше произошло нападение на граждан Украины. Двоих мужчин ранили мачете.

Об этом сообщает районная прокуратура города Остроленка.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел вечером 19 февраля 2026 года на территории частного дома, где проживали пострадавшие.

По данным следствия, двое местных жителей ворвались во двор и напали на украинцев. Один из нападавших ударил мужчину мачете, а когда другой выбежал на помощь, ранили и его. Соседу удалось затащить потерпевших в дом и закрыть двери, что остановило нападавших.

У обоих мужчин — ранения рук и пальцев. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Оба украинца получили резаные раны рук — медики квалифицировали травмы как легкие, но представляющие реальную угрозу.

Правоохранители установили, что мотивом нападения стала национальность потерпевших. Один из нападавших был задержан сразу — он признал вину. Другой скрывался, но в начале апреля его также задержали в городе.

Обоим объявили подозрение за нападение, насилие на почве ненависти и причинение телесных повреждений. Сейчас они находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения.

Нападения на украинцев в Польще — последние новости

Ранее в Познани (Польша) женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления и угрозы. Она вела себя агрессивно, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения и пыталась ударить пострадавших. Правоохранители оперативно задержали нападавшую и взяли под стражу. Ей грозит до трех лет заключения, при этом раньше у нее уже были проблемы с законом.

В Варшаве мужчина напал на украинца в трамвае из-за его национальности. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего 27-летний поляк достал нож и начал угрожать потерпевшему. Атаки удалось избежать благодаря пассажирам, которые вмешались и вызвали полицию. Нападавший задержан.