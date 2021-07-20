В Польше на балтийском побережье водяные смерчи напугали отдыхающих: видео

Некоторые из туристов бежал с пляжа.

В понедельник, 19 июля, в нескольких местах на балтийском побережье Польши увидели водяные смерчи.

Это явление — необычное, пишет портал RMF.

Водяные смерчи напугали туристов в Юрате, Ястарни, в районе Владиславова, Лачуги, Карвии и Лебы. Некоторые отдыхающие не на шутку испугались, а потому бегство с пляжа. Другие — сняли на видео это явление.

Ассоциация Polscy Łowcy Burz, которая занимается прогнозированием и предупреждением опасных природных явлений, сообщила, что польской части Балтийского моря сформировалось по меньшей мере восемь подобных водных вихрей. "Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", — заявили в ассоциации.

Kolejna dzisiejsza trąba wodna widoczna w Jantarze. Nagranie Barbara Medoń. Opublikowano za zgodą autorki. pic.twitter.com/lEHocYsCyb — Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 19, 2021

Jastarnia, 19.07.2021r. godz. 18:49. Magdalena Pyda pic.twitter.com/yqe3akcZVZ — Skywarn Poland — Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) July 19, 2021

Как сообщалось, сильное наводнение началась на юге Польши. Больше всего страдают окраине Кракова, где затоплены несколько сел. Воды столько, что спасатели вытаскивали людей из окон. Также разрушены два моста.

Новости мира: Сицилией пронесся ураган, а в Польше наводнение затопило несколько сел

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