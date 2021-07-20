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В Польше на балтийском побережье водяные смерчи напугали отдыхающих: видео

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В Польше на балтийском побережье водяные смерчи напугали отдыхающих: видео

иллюстративное фото / Associated Press

Некоторые из туристов бежал с пляжа.

В понедельник, 19 июля, в нескольких местах на балтийском побережье Польши увидели водяные смерчи.

Это явление — необычное, пишет портал RMF.

Водяные смерчи напугали туристов в Юрате, Ястарни, в районе Владиславова, Лачуги, Карвии и Лебы. Некоторые отдыхающие не на шутку испугались, а потому бегство с пляжа. Другие — сняли на видео это явление.

Ассоциация Polscy Łowcy Burz, которая занимается прогнозированием и предупреждением опасных природных явлений, сообщила, что польской части Балтийского моря сформировалось по меньшей мере восемь подобных водных вихрей. "Неоднократно можно было наблюдать два таких явления одновременно", — заявили в ассоциации.

Как сообщалось, сильное наводнение началась на юге Польши. Больше всего страдают окраине Кракова, где затоплены несколько сел. Воды столько, что спасатели вытаскивали людей из окон. Также разрушены два моста.

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