В Польше на границе спасли 5-летнего мальчика из Украины, который задыхался из-за пояса безопасности

В Польше пограничники помогли 5-летнему мальчику из Украины. Ребенок обмотал себя ремнем безопасности и мать не смогла его самостоятельно высвободить.

Об этом пишет wprost.pl.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Корчева". Въезжавшая в Польшу гражданка Украины обратилась к пограничникам за помощью. Оказалось, что ее сын, ехавший вместе с ней, несколько раз обмотал ремень безопасности вокруг шеи, а блокировка не позволила высвободить ребенка.

"Реакция правоохранителей была мгновенной. Чтобы освободить задыхающегося ребенка, они перерезали ремни безопасности", — сообщили в Бещадском пограничном отделе.

Как говорится в сообщении, спустя некоторое время испуганная мать вздохнула с облегчением, ее 5-летний сын был благополучно извлечен из автомобиля. После оказания необходимой первой помощи семья смогла продолжить свое путешествие.

Напомним, в Польше на 500 злотых оштрафовали девушку из-за селфи в "неудачном месте". Девушка сделала фотографию возле пограничного столбика на границе с Украиной, что в соседнем государстве строго запрещено.

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