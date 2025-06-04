Польские военные.

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В Подкарпатском воеводстве Польши, недалеко от границы с Украиной, обнаружили заброшенные зенитные установки и боеприпасы.

Об этом пишут польские издания RMF24 и Wprost.

По информации польских СМИ, одна из частных компаний должна была перевозить зенитные системы украинской армии. Однако оружие хранилось на складах в Подкарпатском регионе вблизи границы. Сначала его охраняли, но потом оставили практически без присмотра.

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Одна из частных компаний получила заказы на транспортировку зенитных систем в Украину, чего по неизвестным на данный момент причинам она не сделала. Оружие не принадлежит польской армии или государственным службам. Ее должна была коммерчески поставлять частная структура украинской армии.

Восемь контейнеров, наполненных оружием и боеприпасами, найдены на территории местного аэроклуба, недалеко от границы с Украиной. На место происшествия прибыла полиция. Сообщается, что контейнеры лежали там несколько недель, а правоохранители узнали об их существовании только недавно.

«Состав не контролировался, что является скандалом. Этот вид оружия должен должным образом храниться и контролироваться», — сказал представитель польского министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

Ранее сообщалось, что Польша перехватила российский самолет над Балтикой.

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