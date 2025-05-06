В Польше на границе задержали проректора-украинца: подробности громкого скандала

В Польше на границе задержали украинца / © Getty Images

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В Польше задержан проектор скандального университета Collegium Humanum Тарас Г. Он пытался покинуть соседнюю страну.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Проректор Collegium Humanum был задержан правоохранителями на пограничном пункте пропуска «Медика», когда тот пытался покинуть Польшу. Как сказано в сообщении, это произошло в связи с многоэтапным расследованием нарушений в деятельности коллегиума.

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Тарас Г., гражданин Украины, подозревается в причастности к преступной группе, издававшей фальшивые документы. Речь идет о справках о прохождении учебы и дипломах об окончании вышеупомянутого Collegium Humanum.

Collegium Humanum — это частный университет, который, по данным польских следователей, продавал дипломы, в том числе по программе MBA — последипломного образования в области бизнеса и финансового менеджмента. Документы разрешали выпускникам университета претендовать на руководящие должности. Университет называли «фабрикой дипломов», обеспечивавшей максимально сокращенный путь к желаемым документам. Его ректор Павел Ч. арестовали еще в феврале 2023 года. Ему предъявлено около 100 обвинений в связи со сбоями в работе заведения. В середине ноября 2024 года Павел Ч. был уволен из-под стражи после уплаты имущественного залога в размере 2 млн злотых.

Напомним, ранее в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало трех работниц одного из одесских университетов из-за коррупционной истории с дипломами.