В Польше на митинг против приезда украинских беженцев никто не пришел

Простые поляки не поддерживают антиукраинские призывы ультраправых националистов.
В польском городе Сянок, возле границы Польши с Украиной, анонсировали акцию протеста против приема украинских беженцев. Однако на мероприятие не пришел ни один человек.
Об этом информирует Notes from Poland.
В последние недели деятели националистической праворадикальной Конфедерации (Konfederacja) продвигают лозунг "Остановить украинизацию Польши". Партия, которая долгое время выступала против массовой иммиграции из Украины, сейчас утверждает, что украинские беженцы якобы получают льготы, которых нет у поляков.
В 37-тысячном Сенике на юго-востоке Польши вблизи Львовской области, активистка националистической партии "Конфедерация" Каролина Пикула организовала протест против "украинизации Польши".
Однако во время мероприятия, которое Пикула транслировал в прямом эфире на YouTube, никто не явился. Единственный интерес был от мужчины, который пришел с ней спорить.
Направо организованный анти-украинский протест в городе Санок и первоначально десятки людей берутся вверх.— Daniel Tilles (@danieltilles1) 25 сентября 2022
За годы политических националистов имеют třídу в тягу вверх поклонников к Польше в Великом украинском migrantе (и сейчас ограничивается) общество. Но это должно быть безусловно failed pic.twitter.com/0BmR1YiFcl
Аналогичное мероприятие в Варшаве, на котором выступили два депутата-националиста, собрало лишь небольшое количество людей.
Около них собралась группа контрпротестующих, которые держали плакаты "Долой фашизм", "Браун — в Москву (один из лидеров Конфедерации Гжегож Браун. – Ред)" и "Польша — дом для всех".
Напомним, что Польша полностью запретила въезд гражданам РФ.
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