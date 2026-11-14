В Польше на памятниках появились надписи "Слава УПА": подозревают российскую провокацию

Памятник в Варшаве с надписью / © из соцсетей

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В польской столице Варшаве неизвестные злоумышленники оставили надписи «Slava UPA» красной краской на двух памятниках в районе Муранув. Полиция расследует обстоятельства инцидентов и устанавливает лиц, причастных к вандализму. Подобные провокации в последнее время фиксируются также в других польских городах.

Об этом сообщает издание TVN24.

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В Варшаве осквернили два памятника

Одна из надписей появилась на постаменте памятника Солдату 1-й армии Вооружённых сил Польши в Сквере политических заключённых сталинизма. Вторая — на памятнике героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN.

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Обе надписи были нанесены красной краской из баллончика.

В столичной полиции подтвердили получение двух сообщений о повреждении памятников. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

За надписи «Слава УПА» предлагали 500 долларов

Ранее журналист белорусского издания MOST откликнулся на объявление о подработке в Telegram и выяснил, что неизвестные предлагают за 500 долларов оставить надпись «Слава УПА» на памятнике в Познани.

Анонимный заказчик признал, что речь идет о незаконном задании. По его словам, аналогичные предложения поступали также в Варшаве, Вроцлаве и Люблине.

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Подобные надписи уже появились на памятниках в Познани, Варшаве и Гдине. В частности, в Гдине неизвестные повредили три мемориальных объекта, оставив на них такие же лозунги.

Представитель белорусской организации BELPOL высказал предположение, что за этой кампанией могут стоять российские или белорусские спецслужбы. По его мнению, целью таких провокаций может быть разжигание вражды между поляками и украинцами.

В то же время официально организаторы акций и лица, причастные к повреждению памятников, пока не установлены.

Проявление гибридной войны России

Посольство Украины в Польше осудило осквернение памятника героям Варшавского гетто и назвало этот инцидент провокацией, направленной на ухудшение украинско-польских отношений.

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В украинском дипломатическом представительстве убеждены, что за такими действиями может стоять Россия, которая пытается разжечь вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.

«По нашему мнению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия пытается всеми способами вести в странах Европы, прежде всего в Польше», — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты выразили надежду, что польские правоохранительные органы установят виновных и привлекут их к ответственности.

Что посоветовали украинцам в Польше

Кроме того, посольство обратилось к украинцам, проживающим в Польше, с призывом не соглашаться на предложения быстрого заработка, связанные с нанесением надписей, повреждением имущества или выполнением других незаконных заданий.

Граждан также призвали проявлять осторожность в общении с незнакомцами в социальных сетях и мессенджерах, не передавать им личные данные и не выполнять подозрительные поручения, истинная цель которых скрывается.

Дипломаты рекомендовали уделять особое внимание безопасности детей и подростков, которых могут пытаться завербовать с помощью обещаний быстрых денег, угроз или шантажа.

В случае попыток вовлечь их в противоправную деятельность украинцев призвали сохранять переписку и сообщать о таких случаях в польскую полицию.

«Украинско-польская солидарность — наша общая сила. Не давайте врагу разрушить её», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, ранее в Польше скандально известный депутат Европарламента и польского Сейма Гжегож Браун публично повредил молотком памятник павшим бойцам УПА. Польские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту и заверили, что виновные не избегут наказания.

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