В Польше на подпольной табачной фабрике задержали группу украинцев (фото)

Польские правоохранители проводили спецоперацию по задержанию на вертолете.

В Польше в Мазовецкого воеводстве правоохранители закрыли одну из крупнейших фабрик по производству нелегальных сигарет. Всего было арестовано 16 человек — членов организованной преступной группы, подозреваемых в производстве, распространении и контрабанде нелегального табака. Среди задержанных — семеро украинцев.

Об этом сообщает tvn24.pl со ссылкой на прессекретарку Вислинского пограничного отряда.

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Так, по результатам расследования следователи пришли к выводу, что в Мазовецком воеводстве действует большая фабрика нелегальных сигарет, к которой причастна польско-украинская преступная группировка из 16 человек. Кроме незаконного производства сигарет, членов группировки подозревают в их распространении и контрабанде в страны Западной Европы, в частности, Германию и Великобританию.

Спецоперация по разоблачению произошла еще 27 июля сразу в нескольких польских уездах и Варшаве. Силовики провели обыски на 12 адресам, в том числе и на фабрике по производству сигарет. Как оказалось, это строение охранялось, там был даже профессиональный упаковщик, а также отдельные склады, где хранились нарезанные кусочки табака.

Правоохранителям удалось попасть на фабрику в момент, когда там шел процесс производства сигарет и упаковки готовой продукции в ящики. Для этого привлекли вертолет.

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Всего было изъято более 1,6 миллиона сигарет и более 13 тонн готового табака, а также польскую валюту. Стоимость изъятого товара оценивается почти в 8 млн злотых.

Во время операции задержали 16 человек — 7 граждан Украины и 9 граждан Польши. Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, в незаконном производстве табачных изделий и их продажи. Одному из задержанных дополнительно инкриминируют управление этой группой.

Ранее в Польше поймали украинцев, которые украли значительную сумму из банкоматов Люблина и его окрестностей. В общем граждане Украины "обчистили" банкоматы более чем на 1 млн злотых.

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