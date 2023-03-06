В Польше на работников во время демонтажа здания упал труп, завернутый в ковер: что произошло

В Польше на территории электростанции в Стальной Воле во время демонтажа заброшенного здания на рабочих с потолка упал труп, завернутый в ковер.

Об этом пишет wprost.pl.

В начале февраля на территории электростанции в Стальной Воле начались работы по демонтажу. Рабочие сносили заброшеное здание, под которым проходили трубы централизованного отопления. Вдруг в одной из комнат обвалился потолок, а с чердака упал ковер. Когда рабочие подошли поближе, то увидели, что у него завернуты человеческие кости.

Хотя инцидент произошел еще месяц назад, о нем стало известно только сейчас. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокурор. Было установлено, что это были останки человека.

"По оценке эксперта, останкам около десяти лет. На месте обнаружения останков не было найдено никаких документов или удостоверяющих личность вещей. Пока не удалось установить личные данные погибшего. Он добавил, что на костях не было обнаружено никаких посттравматических повреждений, которые могли бы свидетельствовать о причастности третьих лиц", — сказал Адам Черпятко, руководитель Окружной прокуратуры в Стальной Воле.

Напомним, в Польше злоумышленник поджег автомобили скорой, предназначенные для помощи Украине.

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