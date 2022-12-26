В Польше на Рождество водитель-украинец погиб под колесами своего автобуса: подробности

В Люблинском воеводстве Польши 25 декабря автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, пытавшегося заменить колесо.

Об этом сообщает Wydarzenia w INTERIA.

По данным издания, трагедия произошла на Рождество на польской национальной дороге №48 между Мощанкой и Коцком. Там водитель пассажирского автобуса пытался заменить колесо в транспортном средстве. Внезапно автобус тронулся и раздавил мужчину. Украинец от полученных травм скончался.

Автобус с пассажирами направлялся в Украину. Часть людей пересела на другой автобус, остальные пассажиры ждали посреди трассы, для них установили палатку. Впоследствии людей отправили в теплое место, где они ждали, пока ремонтируют автобус.

Причины катастрофы расследует польская полиция.

Напомним, в Польше в населенном пункте Корчева пограничники вытаскивали из окна автомобиля 37-летнего украинца, нарушившего правила дорожного движения. Он пытался быстро уехать в Украину.

Также в Польше возле пункта пропуска в серьезном ДТП пострадали многие украинцы.

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