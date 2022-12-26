Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Польше на Рождество водитель-украинец погиб под колесами своего автобуса: подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Польше на Рождество водитель-украинец погиб под колесами своего автобуса: подробности

Фото: Associated Press

Автобус направлялся в Украину.

В Люблинском воеводстве Польши 25 декабря автобус насмерть переехал 55-летнего водителя, пытавшегося заменить колесо.

Об этом сообщает Wydarzenia w INTERIA.

По данным издания, трагедия произошла на Рождество на польской национальной дороге №48 между Мощанкой и Коцком. Там водитель пассажирского автобуса пытался заменить колесо в транспортном средстве. Внезапно автобус тронулся и раздавил мужчину. Украинец от полученных травм скончался.

Автобус с пассажирами направлялся в Украину. Часть людей пересела на другой автобус, остальные пассажиры ждали посреди трассы, для них установили палатку. Впоследствии людей отправили в теплое место, где они ждали, пока ремонтируют автобус.

Причины катастрофы расследует польская полиция.

Напомним, в Польше в населенном пункте Корчева пограничники вытаскивали из окна автомобиля 37-летнего украинца, нарушившего правила дорожного движения. Он пытался быстро уехать в Украину.

Также в Польше возле пункта пропуска в серьезном ДТП пострадали многие украинцы.

Читайте также:

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
901
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация