В Польше на свалке нашли секретные военные документы: что в них было

Мусорная свалка / © Pexels

Реклама

В Польше разразился скандал из-за утечки военных документов с отметкой «ограниченного доступа». Сотни страниц секретной информации, по сообщению СМИ, якобы были найдены на мусорной свалке вблизи военного состава взрывчатки, о которой в основном говорилось в обнаруженных бумагах.

Об этом пишет Onet.pl.

В частности, документы содержали:

Реклама

Карты военных складов.

Подробные планы эвакуации взрывчатки на случай войны.

Техническое описание конструкции и использования материалов для строительства складских зданий, включая описание мест для хранения взрывчатых веществ.

Графический план административной зоны депо с расположением объектов (техсклады, пути, здания).

Информация о количестве, типе и весе имеющихся боеприпасов.

Подробное описание процедур на случай столкновений, нападений, а также длины эвакуационного поезда и кодовых таблиц.

«Отчет о состоянии текущих задач и подготовке подразделения к работе», раскрывающий численность военных и гражданских, виды оружия и ситуации его применения.

Правила создания командного пункта, количество солдат для размещения, ответственных за охрану.

Личные данные: имена, фамилии и должности офицеров, ответственных за разведку, а также полный список гражданских и военных работников.

Реакция экспертов и военных

Бывший командующий Еврокорпусом, генерал Ярослав Громадзинский, назвал утечку большим скандалом.

«Это ядерная бомба. Это скандал. Это показывает, в каком беспорядке оказалась армия. В конце концов у вас есть засекреченные документы от 2023 года, которые, согласно Закону о защите секретной информации, должны храниться под замком в военном офисе в течение пяти лет!», — отметил генерал.

Военные эксперты утверждают, что разглашенная информация чрезвычайно ценна для иностранных разведывательных служб и представляет угрозу национальной безопасности. Многие из данных, которые имели отметку только «ограниченного использования» или вообще не были конфиденциальными, по их оценке, должны иметь более высокий уровень секретности. В частности, раскрытие имен и должностей работников является «настоящим благом» для вербовки или шантажа со стороны врага.

Позиция 2-й Региональной логистической базы (2RBLog)

2RBLog, контролирующая состав, из которого, вероятно, происходят бумаги, сначала утверждала, что оригиналы этих материалов были заархивированы или уничтожены. Однако журналисты отмечают, что большинство полученных ими документов являются оригиналами, имеют штампы и подписи офицеров. 2RBLog, похоже, даже не подозревала об утечке, но впоследствии ее представитель сообщил о начале расследования обстоятельств «возможного нарушения правил защиты секретной информации».

Реклама

Издание Onet.pl, хотя и получило документы, уточняет, что не смогло окончательно подтвердить, что их действительно нашли на свалке.

Напомним, в польских социальных сетях зафиксирована новая волна российской дезинформации. На этот раз в сети распространили ложное сообщение о якобы совершенном украинцем тройном убийстве в Кракове.

Ранее сообщалось, что на обратном пути в Соединенные Штаты с состоявшегося 15 октября в Брюсселе заседания министров обороны НАТО самолет главы Пентагона Пита Гегсета вынужденно приземлился в Великобритании.