В Польше на украинку с тремя детьми напали пьяные мужчина и женщина: выкрикивали "Слава Путину"

Украинка рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ней и детьми в польском городе Ополе.

В городе Ополе, Польша, пьяные мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку с тремя детьми — 8, 10 и 13 лет на автобусной остановке "Wiosenna-Prószkowska", когда семья возвращалась домой с прогулки. Инцидент произошел еще 6 июля 2023 года.

Об этом сообщило местное издание Nowa Trybuna Opolska.

Мужчина и женщина в возрасте 25-27 лет, которые были пьяные, услышали, как семья разговаривает на украинском языке. Пара подошла и принялась придираться и обижать их.

"Разве вы украинцы", "Путин вас раз***", "Вы приехали сюда по программе "Семья 500+", – кричали они. Затем нападавшие толкнули украинку и пошли в магазин за выпивкой.

После этого украинка вызвала полицию и вместе с детьми на остановке ждала правоохранителей. Тем временем мужчина и женщина вышли из магазина и мужчина показал украинцам средний палец, прежде чем сесть в автобус.

Кроме того, он крикнул "Слава Путину" и "К чертям Украины".

"Мне нравится Ополе, потому что люди здесь добрые и доброжелательные. Эта дружелюбие еще больше возросла после того, как Россия вторглась в Украину. Я много раз слышала от людей слова поддержки Украины. Я впервые встретился с такой агрессией, которая коснулась моей семьи несколько дней поэтому", – рассказала потерпевшая Надежда.

Известно, что женщина родом из Тернополя и уже 20 лет приезжает в Польшу работать уборщицей. Ее дети приехали в Ополе во время каникул, чтобы посетить мать.

Об инциденте также проинформировали прокуратуру. Теперь нападающих ищут правоохранители, им грозит до трех лет лишения свободы за оскорбление по национальному признаку.

Напомним, в Польше в детском саду из-за винограда умер 3-летний мальчик.

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