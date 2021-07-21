В Польше на украинского работника упала 10-тонная труба: мужчина погиб

В Польше на украинского работника упала 10-тонная труба: мужчина погиб

Во время выполнения работ, труба, которую подняли вверх, неожиданно упала. Украинец умер от полученных травм.

В Польше на украинского рабочего упала 10-тонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался.

Об этом информирует TVP.INFO.

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Трагический инцидент произошел в населенном пункте Бжозовец вблизи города Гожув Велькопольский на западе Польши.

"Произошло падение газовой трубы, которую поднимать вверх, в результате чего травмы получил мужчина, примерно 50 лет", — заявил работник пожарной службы.

На место инцидента сразу прибыла бригада медиков и спасателей, однако спасти мужчину им не удалось. В издании отмечают, что по неофициальной информации, мужчина был гражданином Украины.

Напомним, что в Польше насчитывается около 1,5 млн украинских трудовых мигрантов.

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