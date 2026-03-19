В Польше на заводе трагически погиб 28-летний украинец: без отца осталось трое детей

Смерть украинца на заводе пластика в Польше

В Польше на заводе по переработке пластмассы погиб 28-летний гражданин Украины. Без отца осталось трое малышей.

Об этом сообщает польское издание RMF 24.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 16 марта, в городе Млява. 28-летний мужчина незадолго до 6:00 утра, как раз перед окончанием своей смены, зашел в камеру, где транспортировался пластик на производственную ленту. Он пытался устранить засор. Пока украинец находился внутри оборудования, другой работник запустил механизм. В результате 28-летний украинец погиб. Его тело работники обнаружили только в полночь во вторник.

Польская полиция открыла производство за несоблюдение правил охраны труда, инфицирование работника на риск потери жизни или здоровья, а также неумышленное убийство.

Отмечается, что погибший — 28-летний гражданин Украины, проработавший на заводе около пяти лет. Он очень хорошо владел польским языком. У мужчины осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что у Варшаве поляк с ножом напал на украинца из-за национальности.