В Польше начали массово сносить памятники советской армии (фото, видео)

В Польше 20 апреля в нескольких городах снесли памятники советской армии.

Коммунистические памятники демонтировали в Сельдце и Мендзыблоччи Великопольского воеводства и Гарнарско, что в Дольношленском воеводстве. Процесс ликвидации памятников был транслирован на телевидении.

Об этом информирует Trojka Polskie Radio.

Президент Института национальной памяти говорит, что демонтаж – это не только исполнение акта 2016 года о декоммунизации, но и историческая справедливость. Ведь нельзя поклоняться тем, кто убивал поляков в 1945 году.

"Обращаюсь к местным властям об отстранении из общественных мест всех названий и символов, увековечивающих лиц, организации, события или даты, ставшие символами коммунизма. Пора заполнить пробелы в этой сфере", — сказал глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий .

Кароль Навроцкий добавил, что памятники в честь красноармейцев не следует размещать в общественных местах, поскольку они прославляют преступную систему и преступников.

"В 21 веке мы не можем научить следующие поколения поляков, что убивавшие и насиловавшие преступники заслуживают уважения. Это портит мир, а отсутствие учета тоталитарных систем и преступников делает этот мир хуже, это побуждает следующих сатрапов делать плохие вещи в этом мире ”, – подытожил он.

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