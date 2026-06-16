В Польше начали посылать мобилизационные карты: что означают цветные полосы

Польская армия / © Reuters

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Войско Польское рассылает мобилизационные карты в мирное время. Такие документы могут получить не только резервисты, но и гражданские специалисты, которые в случае мобилизации или войны могут потребоваться для обороны и работы государства.

Об этом сообщает портал InPoland.

Мобилизационная карточка определяет, куда человек должен явиться в случае объявления мобилизации или возникновения угрозы войны. Ее посылают заранее, чтобы лица, вовлеченные в систему оборонного распределения, знали свои действия вперед.

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Такие карты получают люди, которые обязаны защищать страну или могут выполнять задачи, важные для функционирования государства. Речь идет не только о военнослужащих запаса, но и специалистах в сферах здравоохранения, логистики, ИТ, связи, транспорта, энергетики и администрации.

В Польше используют разные типы мобилизационных карт. Их предназначение обозначают цветной полосой на документе.

Карта с красной полосой предназначена для резервистов, которые должны явиться на военную службу в случае мобилизации или во время войны.

Карта с зеленой полосой посылается военнослужащим запаса, которых в случае угрозы могут призвать на службу по повестке.

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Карточка с синей полосой касается работников Министерства национальной обороны Польши, а также других лиц, не являющихся сотрудниками министерства, но могут быть привлечены к выполнению оборонных задач.

Получение мобилизационной карты означает, что человек был внесен в систему распределения на случай мобилизации или войны. В случае соответствующей ситуации она должна действовать в соответствии с информацией, указанной в документе.

Прежде всего, такие карты присылают людям из военного резерва, имеющим подготовку и нужные компетенции. В то же время документ могут получить и гражданские специалисты, работа которых критически важна для поддержки государства в условиях угрозы.

К таким категориям могут относиться медики, ИТ-специалисты, работники систем связи, логистики, транспорта, энергетического сектора, администрации, силовых структур, а также люди с опытом работы в государственных учреждениях.

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Напомним, The New York Times пишет, что США намерены существенно сократить объем военных сил и средств, ныне обеспечивающих операции НАТО на европейском направлении. По информации издания, в начале июня американская сторона передала союзникам документ, в котором изложены планы по сокращению ряда военных возможностей в Европе.

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