В Польше начали собирать деньги, чтобы выкупить автобусы для Винницы

В Польше собирают деньги на автобусы для Винницы

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Польские волонтеры инициировали сбор средств, чтобы выкупить у города Кельце 15 автобусов и передать их в Винницу для нужд местных жителей.

Об этом говорится на платформе сбора средств Zrzutka.pl.

«Сумма значительная, но за эти деньги мы попытаемся выкупить у города Кельце упомянутые автобусы и передать их непосредственно туда, где они крайне нужны жителям Винницы», — говорится в описании сбора.

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Речь идет о 15 подержанных автобусах в возрасте около 17 лет.

«500 тысяч злотых — это для государственного бюджета мелочь. Для местных политиков шум вокруг помощи — это бесплатный повод набрать себе очки в опросах. Для нас это реальная цена доказательства того, что настоящая солидарность все еще существует, и мы не позволим, чтобы политиканство блокировало строгую логистику», — заявили активисты.

Организаторы добавляют, что в случае, если приобретение и передача автобусов станет невозможной по не зависящим от них причинам, собранные средства направят на нужды, связанные с защитой гражданского населения от российских воздушных атак.

Ранее сообщалось, что фракция партии «Право и справедливость» (PiS) в городском совете Кельце (Польша) призвала мэра украинского города Винницу Сергея Моргунова переименовать улицу Степана Бандеры.

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Позже глава города Кельце Агата Войда сообщила, что Винница не получит польские автобусы, поскольку мэр украинского города Сергей Моргунов отозвал запрос на передачу областному центру 15 списанных автобусов.

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