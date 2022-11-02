В Польше начали строительство защитного забора на границе с Россией: детали (видео)

Забор будет построен по аналогии с тем, что на польско-белорусской границе.

Польша сегодня, 2 ноября, начинает работу по строительству временного ограждения на границе с Калининградской областью Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак утром 2 ноября.

"Безопасность на границе Польши с регионом будет усилена путем уплотнения этой границы", — сказал глава Минобороны Польши.

По словам Блащака, сооружение построят по аналогии с тем, который построили ранее на польско-белорусской границе. Забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки.

"Это дамба высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. Она будет оснащена системой периметрии, то есть приборами, которые позволят вести электронный надзор. Мы хотим, чтобы граница была плотной", — сказал Блащак.

Министр национальной обороны Польши отметил, что при строительстве нового забора страна использует опыт, приобретенный при обострении ситуации на границе с Беларусью, когда осенью 2021 года тысячи мигрантов из РБ штурмовали границу Польши.

"Нет сомнения, что это временное ограждение предотвратило гибридную атаку с территории Беларуси или значительно замедлило атаку. Поэтому мы пришли к выводу, что такое ограждение нужно строить на границе с Калининградской областью", — пояснил Мариуш Блащак.

Как сообщалось, председатель Комитета госбезопасности СБ Иван Тертель заявил о якобы введении Польшей военных контингентов НАТО на территорию Беларуси. По его словам, 101 воздушно-десантная дивизия США, которая якобы "готовится" вторгаться в Беларусь, уже мол прибыла в Польшу.

Напомним, 2 октября стало известно, что Польша построила 187-километровую стену на границе с РБ. Высота построенной стены — 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой.

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