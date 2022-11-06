В Польше начались масштабные военные учения с участием США и Британии: детали

В Польше стартовали военные учения стран "Вышеградской четверки" (группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии).

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

К учениям привлечены около двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники. Кроме "Вышеградской четверки", участниками учений стали США и Великобритания.

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В основном к тренировкам привлечены подразделения бронетанковых и механизированных войск, а также артиллеристы, саперы, химики и разведчики.

В ходе учений будут совершенствовать оперативную совместимость войск, а также проверят умение планировать, организовывать и проводить тактические операции по взаимодействию с союзниками. Сценарии учитывают опыт войны в Украине.

Учения под названием Puma-22 будут продолжаться до 9 ноября. Они проходят на юго-востоке Польши.

Как уточняет PAP, параллельно с учениями Puma-2022 продолжаются также командно-штабные учения System-22, Gepard-22 и San-22.

Напомним, главе Комитета госбезопасности РБ Ивану Тертелю привиделось введение Польшей военных контингентов НАТО на территорию Беларуси. Он утверждает, что воздушно-десантная дивизия США, которая якобы "готовится" вторгаться, уже прибыла в Польшу.

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