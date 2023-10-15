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В Польше начались парламентские выборы, от результата которых зависит поддержка Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Польше начались парламентские выборы, от результата которых зависит поддержка Украины

Парламентские выборы в Польше 15 октября / Фото: Associated Press

Голосование продлится до 21 часа по местному времени 15 октября.

В воскресенье, 15 октября, в Польше началось голосование на парламентских выборах и референдуме, результаты которых определят дальнейшее движение страны в ЕС и поддержку Украины. Избирательные комиссии открылись в семь часов утра по местному времени.

Об этом сообщает RMF 24.

Голосование продлится до 21:00 15 октября. Поляки выбирают 460 депутатов и 100 сенаторов. Параллельно с парламентскими выборами проводится всенародный референдум, на который вынесено четыре вопроса:

  • продажа государственного имущества иностранцам,
  • повышение пенсионного возраста,
  • польско-белорусской стены,
  • допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

На участках избиратели будут иметь три одностраничных бюллетеня. Одна карта будет содержать списки кандидатов в Сейма.   Вторая – имена кандидатов в Сенат. Третий – четыре вопроса референдума.

Выборы пройдут в 31497 избирательных округах.

Голосование за границей

По информации польских СМИ, кое-где по всему миру уже завершилось голосование на выборах в Сейма и Сенат, в частности в США завершилось голосование в последних окружных избирательных комиссиях . В общей сложности голосование проходило в 52 комиссиях в 21 штате и четырех часовых поясах. На избирательных участках зарегистрировалось рекордное число – более 48 000 человек.

Также завершили работу избирательные комиссии в странах Латинской Америки и Канады.

В Тайване голосование началось в воскресенье в 7 утра по местному времени, то есть в 1 час ночи в Польше. Помимо Тайваня избирательные комиссии были созданы в Южной и Восточной Азии в Китае, Филиппинах, Индии, Индонезии, Японии, Южной Корее, Малайзии, Монголии, Таиланде и Вьетнаме.

Продолжается голосование на территории Европы.

Последние соцопросы

Последние опросы свидетельствуют, что разрыв в поддержке двух главных политических сил – "Гражданской платформы" и руководящей "Права и справедливость" – не превышает 6%.

Как пишет The Guardia, в парламент может попасть пять партий. Это — ныне руководящая консервативная партия "Право и справедливость", правоцентристская либеральная "Гражданская платформа", "Конфедерация", "Новые левые" и "Третья дорога".

Напомним, ранее мы сообщали, существует ли отрицательный результат для Украины после выборов в Польше.

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Дата публикации
Просмотры
373
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