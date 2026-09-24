В Польше начинают готовить население к воздушным атакам: что известно

В Польше обнародовали инструкцию на случай воздушной атаки

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В Польше начинают предоставлять гражданам официальную инструкцию по действиям в случае воздушного нападения. Документ содержит четкие рекомендации о том, как вести себя во время угрозы, где искать укрытие и как подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщают польские издания Gazeta Prawna и TVP Info.

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Инструкции Министерства внутренних дел Польши по поводу действий в случае воздушных ударов будут распространены среди местных органов власти и опубликованы в Интернете.

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Инструкция не является новым «Руководством по безопасности», а дополнением к нему, сказала Магдалена Рогуська, заместитель главы Министерства внутренних дел.

В руководстве четко объясняются основные правила поиска безопасного места как на улице, так и в помещении. Цель состоит в том, чтобы подготовить поляков к должной реакции после получения уведомления об атаке.

«Нам нужно работать над своей подготовкой, знаниями, готовностью, чтобы наша реакция в момент опасности стала определенной, почти естественной реакцией», — отметили в польском МВД.

Пособие не содержит ничего нового, что могло бы удивить украинцев, которые, к сожалению, уже привыкли к войне.

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В материалах разъяснен порядок действий гражданского населения сразу после звука сирены или получения уведомления о воздушной угрозе.

Даны четкие указания, как действовать в случае отсутствия рядом специализированного бомбоубежища, какие помещения в частных и многоквартирных домах являются самыми безопасными (правило двух стен, использование цокольных этажей).

Инструкция содержит перечень необходимых вещей для «тревожного чемодана», включая документы, медикаменты, павербанки, запасы воды и долговременных продуктов.

Напомним, ISW считает, что Россия впервые за два года совершила умышленное вторжение на территорию Польши — речь идет о российском военном вертолете, пересекшем польскую границу.

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