В Польше начинают готовить население к выживанию в чрезвычайных ситуациях: что известно

Справочник также будет разъяснять систему тревожных сигналов, действующих в Польше.

В Польше до конца года каждая семья получит правительственный справочник по рекомендациям, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщило издание RMF24.

МВД совместно с Минобороны и Центром безопасности правительства готовят пособие, в котором будет собрана основная информация по выживанию в кризисных условиях. В справочнике будут объяснять, как действовать в случае отключения электроэнергии на 72 часа, какие запасы следует иметь дома и как вести себя во время эвакуации.

"В течение трех дней все граждане, каждое домохозяйство должны выживать сами", — отметил заместитель директора Департамента защиты населения и управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел и администрации Роберт Клёновски.

Ожидается, что разработка пособия завершится до конца апреля, а печатная версия будет отправлена гражданам во втором полугодии. Он будет содержать советы по гражданской защите, оказанию первой помощи, безопасности в случае стихийных бедствий и ухода за домашними животными в экстремальных условиях.

Справочник также будет разъяснять систему тревожных сигналов, действующих в Польше, и будет доступен на нескольких языках, в частности на украинском.

Напомним, Польша готовится увеличить армию: каждый мужчина должен быть готов к войне.

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