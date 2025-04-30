В Польше начнут раздавать гражданам инструкции, как действовать во время войны — подробности

Флаг Польши / © Pixabay

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Польша осенью этого года раздаст своим гражданам пособия с инструкциями по технике безопасности в случае военного конфликта или других угроз.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Polsat News.

По словам чиновника, Польша будет опираться на опыт Швеции и Финляндии, поскольку в стране есть дефицит информации о действиях в условиях опасности.

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«Каждый может ответить на вопрос, что он делает в первый час, первый день. Речь идет не только о проблемах военных конфликтов, но и, например, о наводнениях. На каждом шагу мы видим, что информации слишком мало. Даже сирены, которые мы иногда слышим. Сегодня мы потеряли способность распознавать, то ли это угроза, то ли тестирование, то ли это годовщина. Мы должны приобрести эти навыки. Пособие должно быть доставлено в почтовые ящики всех граждан», — сказал он.

Напомним, на границе с Польшей ограничат работу одного из пунктов пропуска.