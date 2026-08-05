В Польше нанесли на карту места падения ракет и дронов РФ: результат встревожил аналитиков

Место падения одного из российских дронов в Польше осенью 2025 года / © Associated Press

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Польские аналитики проанализировали места падения российских дронов и крылатых ракет с 2022 года. Оказалось, что вражеские средства поражения приближаются к стратегическим оборонным предприятиям и военным объектам страны.

Об этом сообщило профильное издание Defence24.

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Падение и взрыв российской крылатой ракеты Х-101 вблизи поселка Тарнава-Колония в ночь на 30 июля, которую не смогли перехватить четыре истребителя вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения, стало далеко не первым случаем проникновения российского дальнобойного вооружения на территорию Польши. С начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году зафиксировано более 20 таких инцидентов с дронами, два с крылатыми ракетами, а также несколько десятков случаев с воздушными шарами.

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Анализ, в ходе которого аналитики нанесли на карту места падения российских средств поражения и расположения ключевых оборонных предприятий Польши, показал интересные закономерности.

Первый подобный случай произошел 16 декабря 2022 года, когда крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерной боевой части пролетела над территорией Польши более 450 км и упала недалеко от Быдгоща — пятого по величине города страны. Там работают два крупных предприятия оборонной отрасли: Nitro-Chem — главный производитель взрывчатых веществ, а также Belma, специализирующаяся на производстве боеприпасов.

Второй инцидент касался уже боевой ракеты Х-555. Он продемонстрировал реальную угрозу так называемому «центральному промышленному району», расположенному на юго-востоке Польши. В этом регионе сосредоточен ряд ведущих оборонных предприятий страны, среди которых производитель бронетехники и артиллерии Huta Stalowa Wola, принадлежащий Lockheed Martin авиазавод PZL Mielec, а также производители боеприпасов Dezamet и MESKO.

Ракета Х-555 упала всего в 35 км от филиала Mesko в городе Красник, где производят корпуса для 155-мм артиллерийских снарядов. В октябре 2025 года на предприятии стартовало строительство нового производственного комплекса с автоматизированными линиями. Хотя расстояние в 35 км может казаться значительным, для крылатой ракеты это примерно 2,5 мин. полета.

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В этом же промышленном районе в ночь на 10 сентября 2025 года упали семь беспилотников типа «Гербера».

Карта падения российских дронов и ракет в Польше

В свою очередь, аналитики украинского издания Defense Express отмечают, что карта была бы еще информативнее, если бы на нее также нанесли авиабазы и позиции смотровых радиолокационных станций Вооруженных сил Польши. В частности, еще семь российских дронов упали вблизи постов дальнего радиолокационного обнаружения в Роскоши (144-й пост с РЛС NUR-12M) и Лабуни (110-й пост из РЛС RAT-31DL). Кроме того, еще один беспилотник упал в 10 км от 22-й авиабазы вблизи Мальборка.

Напомним, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 30 июля нарушила российская крылатая ракета Х-101, способная нести ядерную боеголовку. По словам министра, всего во время одного из крупнейших обстрелов Украины к польской границе следовали около 20 ракет, которые впоследствии сменили траекторию. Упавшая в Люблинском воеводстве ракета взорвалась при ударе о землю. Украинский истребитель, сопровождавший ракету, не смог пересечь границу из-за риска быть ошибочно сбитым польскими F-16.

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