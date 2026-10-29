В Польше напали на 12-летнего украинца: все началось с одного вопроса

В Польше напали на 12-летнего украинца / © ТСН.ua

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В Польше группа подростков напала на 12-летнего украинца. По словам матери парня, нападавшие распылили ему в лицо и рот перечный газ после того, как узнали, что он из Украины.

Об инциденте стало известно из сообщения матери пострадавшего Екатерины Матвиенко в Facebook.

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Нападение на 12-летнего украинца в Кракове: что произошло

Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября, примерно в 16:00–16:30 на пешеходном переходе возле ТЦ Serenada в Кракове, недалеко от McDonald’s на улице Bora-Komorowskiego.

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По словам Екатерины Матвиенко, группа подростков подошла к ее сыну и спросила, откуда он. Когда парень ответил, что из Украины, подростки распылили ему перечный газ в лицо и рот.

«Остальные сутки мы провели в отделении неотложной помощи. У ребенка были сильные боли, покраснение и раздражение кожи и слизистых. Медицинские документы оформлены, в частности, проведено медицинское освидетельствование», — рассказала мать парня.

По словам Екатерины Матвиенко, после нападения на одежду и шкуру ее сына остались зеленые следы, вероятно, от распыленного газа. Она также сообщила, что вблизи места нападения есть камеры видеонаблюдения, записи которых могут стать доказательствами во время расследования.

Мать мальчика ищет адвоката после нападения в Кракове

Екатерина Матвиенко попросила пользователей соцсетей помочь ей найти в Кракове адвоката, специализирующегося на уголовных делах.

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«Ищу опытного адвоката в Кракове, который имеет практику по уголовным делам, делам о нападениях на несовершеннолетних и возможных преступлениях на почве национальной принадлежности, в частности, в контексте статьи 119 Уголовного кодекса Польши», — написала мать пострадавшего украинца.

По словам Екатерины, адвокат должен помочь защитить интересы ее сына и контролировать ход расследования.

«Помощь адвоката нужна нам, чтобы правильно квалифицировать событие и представлять интересы ребенка, проконтролировать надлежащее проведение расследования, безотлагательно позаботиться о сохранении и получении записей с камер видеонаблюдения, пока их не удалили, коммуникировать с полицией и при необходимости прокуратурой», — пояснила она.

Мать парня также попросила украинцев в Кракове порекомендовать специалистов по опыту подобных дел.

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«Буду очень благодарна за личные рекомендации, прямые контакты адвокатов или ссылку на их профессиональные страницы. Особенно интересуют специалисты, у которых есть реальный опыт подобных дел и могут помочь украинской семье в Польше», — добавила Екатерина.

Матвиенко сообщила, что планирует обратиться в полицию и передать доказательства нападения. Среди них медицинские документы, следы вещества на одежде и коже ребенка, а также записи камер видеонаблюдения.

Приступы возле ТЦ Serenada в Кракове: украинцы рассказали о схожих случаях

После публикации истории о нападении на 12-летнего украинца другие жители Кракова начали делиться в комментариях схожими случаями вблизи ТЦ Serenada. Люди утверждают, что в этом районе уже случались приступы с использованием перечного газа, в том числе детей и подростков.

Один из пользователей по имени Александр призвал маму пострадавшего не отказываться от заявления и довести дело до конца. По его словам, подобный инцидент произошел около ТЦ Serenada около двух месяцев назад.

© Facebook

Еще одна украинка по имени Анита рассказала, что летом подобная ситуация произошла с ее сыном. По ее словам, дело уже рассматривается в суде.

© Facebook

Напомним, ранее ТСН.ua писал о нападении на украинцев в польском Гданьске. По словам пострадавшей, конфликт возник из-за украинской песни. Группа людей избила украинцев, а в одну из девушек бросили стеклянную бутылку, в результате чего она получила ранения.

Также в Польше две местные жительницы напали на украинцев после того, как услышали украинский язык. По словам очевидца, одна из женщин восклицала ксенофобские оскорбления, избивала людей и повреждала имущество заведения.

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