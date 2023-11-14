В Польше напали на 12-летнюю девочку из Украины: она в медикаментозной коме

После нападения ребенок был в сознании и сам позвонил матери.

В Польше напали на 12-летнюю девочку из Украины: неизвестный ранил ее ножом и скрылся. Мужчину до сих пор не задержали.

Об этом пишет польское издание rzeszow.naszemiasto.pl.

По данным польских журналистов, которые пообщались с соседями семьи, нападение произошло недалеко от детского сада и стоматологической клиники в Жешуве. На ребенка якобы напал сзади "крепкий мужчина ростом около 180 см". По свидетельствам соседей, злоумышленник якобы нанес ребенку удары в область шеи и лица.

Семья потерпевшей родом из Украины, но уже длительное время проживает в Польше. Ребенка доставили в Клиническую областную больницу № 2 в Жешуве.

"Ребенок находится после хирургической операции. Он находится в медикаментозной коме в отделении интенсивной терапии, и сегодня его должны вывести из него", — сказал местным журналистам пресс-секретарь больницы Томаш Вархол.

Прокурор Кшиштоф Цехановский, пресс-секретарь Региональной прокуратуры в Жешуве, рассказал, что нападение неизвестного мужчины на 12-летнюю девочку произошло, когда ребенок шел в магазин. Преступник напал на девочку с острым предметом, вероятно, ножом.

"Девочка шла сама. Очевидцев инцидента мы не установили. Первую помощь ей оказал случайный прохожий, оказавшийся на месте уже после инцидента. Девочка была достаточно сознательной, чтобы самостоятельно достать телефон и позвонить матери с просьбой о помощи", — сказал Кшиштоф Цехановский.

В Польше разыскивают нападающего, причастного к преступлению. Причины нападения остаются неизвестными.

Напомним, в Польше, в Люблине, нашли мертвой 50-летнюю украинку, которая накануне вышла из больницы и загадочно исчезла.

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