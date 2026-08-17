В Польше напали на двух украинских детей из-за языка: полиция разыскивает нападающих

Праопри Польши, Евросоюза и Украины / © unsplash.com

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В польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами нападения . 14-летняя девушка и ее 12-летний брат подверглись агрессии со стороны мужчины и женщины. Причиной стало то, что они разговаривали на украинском языке.

Об этом пишет Генеральное консульство Украины в Гданьске.

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Инцидент произошел 14 августа в парке у железнодорожного вокзала. По данным Генерального консульства Украины в Гданьске, нападавшие, которые были вместе с маленькой собакой, сначала оскорбляли детей нецензурной бранью и угрожали им из-за национальности.

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Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие. По предварительным данным, нападавшие выкрутили руку девушке, сломали игрушечный дрон, а его обломки бросили в ее брата. Парень получил царапины.

В Генконсульстве Украины в Гданьске сообщили, что оперативно отреагировали на инцидент и приняли дело на особый контроль. Консулы поддерживают связь с матерью пострадавших детей и предоставили ей необходимую консульско-правовую помощь.

Заявление о нападении уже подали в полицию. Правоохранители разыскивают лиц, причастных к инциденту.

Физическому здоровью детей ничего не угрожает, однако, по данным консульства, они пережили сильный эмоциональный стресс.

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Украинское дипломатическое представительство призвало всех свидетелей нападения или имеющих информацию о нападающих безотлагательно обратиться в польскую полицию.

В консульстве также отметили, что решительно осуждают любые проявления ксенофобии. Вопрос безопасности украинцев и противодействие нетерпимости планируется обсудить во время ближайшей встречи представителей консульства с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и руководителями полиции.

Напомним, в Польше две женщины напали на украинцев после того, как услышали украинский язык. Одна из нападающих восклицала ксенофобские оскорбления, в частности Spierdalaj do Ukraine, избивала людей и громила имущество кафе CastaCraftowe. Об инциденте рассказал работник заведения Богдан Угринчук. По его словам, украинцы пытались зафиксировать нападение на видео и вызвать полицию. Нападение произошло в ночь на 13 августа; поводом для агрессии, по словам очевидца, стал украинский язык. Пострадавшие намерены добиться ответственности для нападающих.

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