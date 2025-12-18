В Польше напали на украинку с ребенком: подробности инцидента (видео)

Флаг Польши

В польском городе Лодзь произошел инцидент с участием гражданки Украины, которая находилась в парке с маленьким ребенком в детской коляске. По информации Центра мониторинга расистских и ксенофобских проявлений (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich и Ksenofobicznych), на женщину напала агрессивно настроенная женщина.

Об этом пишет inPoland.

По предварительным данным, конфликт возник после того, как украинка сделала замечание владелице собаки с просьбой убрать экскременты за животным. Ситуация накалилась после того, как нападавшая узнала о национальности женщины.

Как отмечают правозащитники, после этого нападавшая начала вести себя агрессивно, применила физическую силу и выражала расистские угрозы. Инцидент произошел в одном из общественных парков Лодзи и был запечатлен на видео.

В Центре мониторинга расистских и ксенофобских проявлений подчеркивают, что действия женщины могут иметь признаки преступления, совершенного по мотивам национальной ненависти.

Организация сообщила, что подготовит и передаст материалы в прокуратуру. По предварительной правовой оценке инцидент может быть квалифицирован по статье 119 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает ответственность за насилие или угрозы на почве национальной, этнической или расовой ненависти.

В случае подтверждения ксенофобского мотива нападающая может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также Центр мониторинга обратился к общественности с просьбой помочь установить личность женщины, зафиксированной на видеозаписи инцидента. Всех, кто узнает нападающую или был свидетелем происшествия, просят обратиться в организацию или правоохранительные органы.

Напомним, в польском городе Познань также произошло нападение на гражданина Украины в общественном транспорте. По данным польских медиа, агрессия началась в трамвае после того, как нападавшие услышали украинский язык. Двое мужчин сначала словесно провоцировали пассажира, а затем повалили его на пол и избили ногами; травмы получила и женщина, которая была вместе с ним.

Свидетели сообщали об угрозах со стороны нападавших, в том числе на русском языке. Полиция задержала двух 27-летних мужчин, подозреваемых в преступлении на дискриминации. Им грозит до пяти лет лишения свободы.