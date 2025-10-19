Флаг Польши / © pixabay.com

В Польше все больше гражданских участвуют в курсах выживания, посещают стрелковые полигоны и проходят военные учения, готовясь к возможному нападению РФ.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Польша считается одной из стран НАТО, которая может оказаться на передовой в случае вооруженной агрессии со стороны РФ.

На фоне этих рисков польское правительство заявило о намерении расширить базовую военную подготовку для взрослых мужчин. Уже в этом году страна планирует выделить на оборону около 4,5% своего ВВП — один из самых высоких показателей в Европе.

Как отмечает The Telegraph, все больше поляков обращаются к общественным и частным организациям, проводящим военные тренировки. Речь идет о Польской сети выживателей, стрелковых клубах, военных училищах и волонтерских формированиях, где учат навыкам выживания, обращению с оружием и тактике.

Инструкторы по стрельбе подтверждают, что спрос на такие курсы резко возрос после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По их словам, дополнительным толчком стали недавние инциденты с беспилотниками, пересекающими польскую границу.

Кроме того, часть организаций проводит специальные программы для молодежи — курсы самообороны и оказание первой помощи.

