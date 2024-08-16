В Польше нашли 13-летнего мальчика, который весил менее 10 килограммов: шокирующие подробности

В Польше социальные службы спасли 13-летнего мальчика, который весил менее 10 килограммов. Правоохранители уже задержали его 35-летнюю мать.

Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

13-летнего парня доставили в больницу в опасном для жизни состоянии.

"Мать оставила его на несколько дней без воды, еды, гигиены и медицинской помощи", - сообщила Катажина Кухарская, пресс-секретарь Радомского воеводского отдела полиции.

35-летняя женщина сказала своим родным, что якобы передала ребенка в центр, где о нем должны были позаботиться. Родственники, однако, не были уверены, что женщина говорит правду, поэтому поделились своими сомнениями с работниками Муниципального центра социальной помощи в Кадзидло. Позже, во время вмешательства, они нашли мальчика в квартире - голодного и с язвами на теле. 13-летнего парня доставили в больницу. В медицинском учреждении его взвесили, после чего выяснилось, что его вес составляет менее 10 килограммов.

Законному опекуну мальчика предъявили обвинение в психическом и физическом насилии с особой жестокостью по отношению к близкому ей человеку, а также в поставлении в неизбежную опасность лишения жизни или причинения тяжких телесных повреждений. 35-летняя женщина не признает своей вины. Прокуратура ходатайствовала о ее временном аресте, с чем суд согласился.

Глава муниципалитета Кадзидло, где жил мальчик, Анна Снядох рассказала, что сначала мать не хотела допускать соцслужбы к ребенку. Однако для них это было тревожным сигналом и они пришли в квартиру, где и обнаружили ребенка.

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