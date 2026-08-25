В Польше нашли 400-летнюю могилу "вампирши": тело молодой женщины похоронили с серпом на шее (фото)

Раскопки Фото иллюстративное / © Associated Press

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В Польше археологи исследовали могилу старше 400 лет, которая может свидетельствовать о страхе местных жителей перед возвращением умерших с того мира. Молодую женщину похоронили с железным серпом на шее и навесным замком, прикрепленным к большому пальцу ноги.

Результаты исследования опубликовали в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, передает popsci.

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Необычное захоронение XVII века обнаружили в городке Пень, примерно в 100 км к востоку от Кракова.

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Фото: Journal of Archaeological Science: Reports

Могила №75

Захоронение, которое археологи обозначили как «Могила №75», впервые нашли в 2022 году. В нем лежали останки молодой женщины от 17 до 19 лет, которая, по оценкам исследователей, умерла между 1620 и 1674 годами.

Анализ ДНК показал, что у нее была редкая материнская генетическая линия, связанная со Скандинавией и почти не представленная среди современного славянского населения. В то же время исследование зубов показало, что женщина выросла недалеко от Пенни.

В ходе исследования могилы археологи заметили следы того, что захоронения могли раскопать еще до полного разложения тела.

После этого руку умершей сменили положение, а на ее шею положили железный серп лезвием к горлу. К большому пальцу левой ноги прикрепили навесной железный замок.

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Почему женщину считали «вампиркой»

Серп и замок могли являться частью древних народных ритуалов, направленных на защиту от сверхъестественных или демонических сил.

Как отмечают исследователи, в польско-литовских общинах XVII века умерших нередко связывали с болезнями, голодом и другими бедствиями. Люди могли считать, что недавно умерший человек способен вернуться и нанести вред живым.

Именно поэтому женщина могла стать жертвой страхов и предрассудков, а серп и замок должны, вероятно, не разрешить ей «вернуться».

Она могла происходить из зажиточной семьи

В то же время, найденные у черепа тонкие металлические нити из позолоченного золота и серебра свидетельствуют, что женщина могла носить дорогой шелковый головной убор. Это указывает на ее возможное происхождение из богатой семьи.

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Впрочем, социальный статус не защитил ее от подозрений в сверхъестественных силах. Исследование также выявило признаки того, что женщина в течение жизни могла переживать периоды недостаточного питания.

На костях шеи и нёба археологи также заметили зеленый налет. Ученые предполагают, что он мог остаться от содержавшего медь предмета или от медицинского средства. Его, вероятно, поместили глубоко в рот или носовую полость незадолго до смерти.

Погребение могло быть предназначено для изгнанников

Необычно и само место, где похоронили молодую женщину. Кладбище в Пене не обозначено на исторических картах, а его расположение за пределами поселения, близ перекрестка, может свидетельствовать, что это было так называемое «ложное кладбище».

Такие места могли использовать для захоронения людей, которых община по тем или иным причинам отвергала.

По словам исследователей, эта мрачная находка демонстрирует, насколько тесно в сельской Европе XVII века переплетались вера, предрассудки, общественный статус и страх перед сверхъестественным.

История молодой женщины из Пенни показывает, что даже богатство не всегда могло спасти человека от посмертных подозрений.

Напомним, под автомобильной трассой открыли римскую дорогу. А под дорогой и рядом с ней обнаружили захоронения и артефакты бронзового века.

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