В Польше нашли человеческую руку: история получила шокирующее продолжение

В Польше расследуют загадочную смерть человека / © inpoland

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В Польше во время прогулки местные жители обнаружили фрагмент человеческой руки.

Об этом пишет fakt.pl.

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Жители Цеханова во время субботней прогулки 1 августа сделали жуткое открытие на окраине города. На улице Плоцкой они нашли фрагмент ладони. Фрагмент с пальцами лежал у ограды одного из участков. Останки находились в состоянии разложения.

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На место происшествия были вызваны службы. Полиция Цеханова подтвердила, что это человеческая рука. Правоохранители с поисковыми собаками обыскивали прилегающую территорию. Они провели осмотр находки и места происшествия. Оперативные мероприятия были приостановлены поздно ночью. Их возобновили на следующий день утром.

Менее чем через сутки после обнаружения фрагмента ладони правоохранители сделали еще одно жуткое открытие.

В нескольких сотнях метров от того места специально обученная собака обнаружила человеческие останки с фрагментами одежды. Они лежали в кустарнике, на обочине дороги. Останки находятся в значительной степени разложения, поэтому потребуется провести ДНК-анализ.

На данный момент неизвестно, кем был этот человек и как он умер. Ведется расследование.

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Напомним, что в Польше после словесной перепалки из-за музыки напали на троих граждан Украины.

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