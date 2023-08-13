В Польше нашли мертвой 18-летнюю девушку: ее завернули в фольгу и залили пеной

В Польше жестоко убили 18-летнюю девушку. Ее тело обнаружили завернутое в фольгу и залито монтажной пеной. В расправе полиция подозревает 19-летнего парня, с которым потерпевшая познакомилась в автобусе за несколько часов до смерти.

Об этом пишет onet.pl.

В воскресенье официально подтверждено лицо женщины, тело которой было найдено в субботу в Радзенкуве, Силезия. Это 18-летняя девушка из соседнего Битома, сообщила полиция Силезии. В связи с этим делом задержан один человек. Неофициально известно, что это молодой человек.

"Это 18-летняя девушка из Битома, соседнего города Радзенкув", — сообщила пресс-секретарь Силезской полиции Сабина Чира-Гиерс.

Полиция подтверждает, что "инцидент носит уголовный характер", но на данном этапе расследование не разглашает подробностей дела. Они также не сообщают, может ли лицо, задержанное в связи с этим делом, быть исполнителем убийства. Процессуальные действия по делу продолжаются – мужчину, скорее всего, доставят в прокуратуру в понедельник.

"На данном этапе производства мы не предоставляем детальной информации о сделанных выводах", — подтвердила предварительную информацию спикер силезской полиции.

Труп молодой женщины был обнаружен в субботу днем в Радзенкуве. Об инциденте сообщил правоохранительным органам случайный свидетель. Сотрудники полиции и прокуратуры работали на месте происшествия до поздней ночи в субботу, фиксируя следы и собирая доказательства.

По данным польских СМИ, девушка была задушена, а виновника убийства разыскивают. Мужчина познакомился с жертвой несколькими часами раньше в автобусе. Труп, по сообщению, был обнаружен в квартире в Радзенкуве, завернутый в фольгу и залит пеной.

По информации журналистов, к убийству может быть причастен 19-летний Матеуш, сбежавший с места преступления до прибытия патруля, пообещав покончить жизнь самоубийством. Полиция не отвечает на вопрос, это тот же мужчина, который был задержан в связи с этим делом.

Напомним, польки ревнуют своих мужчин, потому что те заглядываются на украинок-беженок.

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