В Польше нашли мертвыми двоих детей и тяжелораненую мать: перед этим было странное письмо

В Польше в селе Кобыля-Гура нашли мертвыми двух девочек в возрасте 9 и 13 лет. Рядом находилась их мать, на теле которой обнаружили тяжелые травмы. Перед этим в местный суд поступило письмо со странным содержанием, после которого семью решили проверить специальные службы.

Об этом пишет wprost.pl.

Мужчина в собственном доме нашел мертвыми своих дочерей в возрасте 9 и 13 лет. Его жена выжила, ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Полиция не может допросить женщину.

По предварительным выводам следователей младшая девочка была задушена, а старший ребенок и его мать получили резаные раны. Неофициально источники Gazeta Wyborcza в полиции сообщили, что "все указывает на то, что мы имеем дело с двойным убийством и попыткой самоубийства".

Прокуратура приступила к расследованию убийств. Журналисты установили, что у девочек была проблема с ментальным здоровьем. На это может указывать письмо, которое женщина направила в суд незадолго до трагедии. Он поступил в отдел по делам семьи и несовершеннолетних в конце марта – начале апреля.

Вице-глава Окружного суда Остшешова Барбара Сабала-Бронсь сообщила, что содержание письма обеспокоило судью по делам семьи. Он был нелогичен, странным и вызывал сомнения. Тогда было решено начать производство, чтобы узнать, что происходит в семье.

Окружной суд Остшешова хотел выяснить, среди прочего, может ли женщина все еще опекать свою третью дочь, 19-летнюю девушку с двигательными и умственными недостатками. Однако женщина на заседание не пришла, а на следующий день в семье произошла трагедия. По словам некоторых соседей, 47-летняя женщина некоторое время изолировалась от людей.

В момент трагедии ее 19-летней дочери не было дома, поскольку она уехала на несколько часов утром в специализированный центр в соседнем Миличе.

Напомним, в Польше нашли мертвыми мужчину и женщину из Украины.

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