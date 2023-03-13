В Польше нашли мертвыми мать и ее 1-летнего сына: трагедия могла произойти из-за болезни ребенка

В Польше в поселке Рациборовице в Нижнесилезском воеводстве нашли мертвыми 36-летнюю мать и ее 1-летнего сына. Трагедия произошла после того, как родители узнали, что у ребенка диагностировали эпилепсию.

Об этом пишет wprost.pl.

Тела 36-летней женщины и ее годовалого сына выловили из затопленного карьера в воскресенье, 12 марта.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из водоема два тела: 36-летней женщины и ее годовалого сына. Обстоятельства их гибели расследует Окружная прокуратура в Елене Гуре.

Предварительные выводы следствия указывают на то, что это могло быть самоубийство. В ночь с субботы на воскресенье, то есть с 11 на 12 марта муж женщины якобы получил от нее текстовое сообщение. В нем 36-летняя женщина якобы сообщила, что идет с ребенком купаться.

Не исключено, что у женщины произошло острое психическое расстройство из-за того, что у ее годовалого сына диагностировали эпилепсию.

Напомним, в Польше скончалась 12-летняя девочка из Украины.

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