В Польше нашли мёртвыми мать и ее ребенка: тело младенца было в стиральной машине

Подробности трагедии пока не разглашают.
В городе Гданьск в Польше 16 мая нашли мёртвыми мать и младенца. Тело ребенка было в стиральной машине.
Об этом пишет gdansk.naszemiasto.pl.
Трагедия произошла в квартире в Гданьске. Во вторник вечером, 16 мая, мужчина нашел в квартире тело своей сожительницы. В ходе операции сотрудники полиции также обнаружили в стиральной машине тело новорожденного ребенка.
Гражина Вавринюк, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске, подтвердила информацию о том, что 16 мая вечером в одной из квартир в районе Гданьска полиция получила сообщение о том, что в ней обнаружены трупы женщины и ребенка. Тело женщины нашел ее сожитель.
Польские СМИ пишут, что сначала речь шла только о теле женщины, однако сотрудники полиции в квартире также нашли тело новорожденного ребенка, которое, по их словам, находилось в стиральной машине.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Польше верующие нашли мертвым священника, активно поддерживавшего Украину.
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