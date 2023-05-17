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В Польше нашли мёртвыми мать и ее ребенка: тело младенца было в стиральной машине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Польше нашли мёртвыми мать и ее ребенка: тело младенца было в стиральной машине

В Польше нашли мертвую женщину, ее младенец находился в стиральной машинке. / Фото: pixabay.com

Подробности трагедии пока не разглашают.

В городе Гданьск в Польше 16 мая нашли мёртвыми мать и младенца. Тело ребенка было в стиральной машине.

Об этом пишет gdansk.naszemiasto.pl.

Трагедия произошла в квартире в Гданьске. Во вторник вечером, 16 мая, мужчина нашел в квартире тело своей сожительницы. В ходе операции сотрудники полиции также обнаружили в стиральной машине тело новорожденного ребенка.

Гражина Вавринюк, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске, подтвердила информацию о том, что 16 мая вечером в одной из квартир в районе Гданьска полиция получила сообщение о том, что в ней обнаружены трупы женщины и ребенка. Тело женщины нашел ее сожитель.

Польские СМИ пишут, что сначала речь шла только о теле женщины, однако сотрудники полиции в квартире также нашли тело новорожденного ребенка, которое, по их словам, находилось в стиральной машине.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Польше верующие нашли мертвым священника, активно поддерживавшего Украину.

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Дата публикации
Просмотры
5609
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