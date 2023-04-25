В Польше нашли мертвыми пятерых членов семьи, среди которых младенец: шокирующие подробности трагедии

В Польше в городе Ходзеж в понедельник, 24 апреля, нашли мертвыми всю семью – мужчину, его родителей, жену и маленького сына.

Об этом пишет Оnet.pl.

Тела семьи обнаружили в их доме

Родственники покойных долгое время не смогли связаться с родными, а потому прибыли в дом, где жила семья. Там они обнаружили два тела и вызвали полицию.

Правоохранители нашли мертвыми 41-летнего мужчину, его 38-летнюю жену, несколькомесячного сына, 73-летнего отца и 72-летнюю мать. Полиция объявила предварительное расследование трагедии. По их данным, мужчина самостоятельно убил всю свою семью и совершил самоубийство.

На всех телах обнаружили резаные раны в участке шеи. Жена подозреваемого была связана. Окончательные причины смерти установит экспертиза. Предварительно убийства и самоубийство произошло накануне, в пятницу.

Что говорят соседи погибших

Соседи убитых и подозреваемого рассказали, что покойные всегда держались в стороне от людей и не слишком контактировали.

"Мы здоровались "доброе утро", родители Кшиштофа иногда перебрасывались несколькими словами, обменивались цветами. Мы соседствовали более 20 лет, но я не знала их близко. Такие сегодня времена. Где-то перед выходными я заметила, что в их доме включен свет, а дверь приоткрыта. Однако это меня не обеспокоило, потому что пани Кристина часто выходила на улицу. Мне трудно сказать, почему так произошло", — рассказывает их соседка.

Другой сосед рассказывает больше о 41-летнем Кшиштофе. Он говорит, что о подозреваемом ходили рассказы, что у него были "сатанинские наклонности", слушал тяжелую музыку, носил длинные волосы, чтобы прикрыть лицо. У мужчины среди местных почти не было друзей.

Отец подозреваемого в последнее время болел.

Родственница семьи говорит, что не понимает, что могло привести к трагедии

Жена брата подозреваемого — Мелания говорит, что их семья была обычной и ничем не особенной. Она никогда бы не подумала, что может произойти такая трагедия.

Она вспоминает, что подозреваемый был хорошим мужчиной: приятным в поведении, всегда хорошо одетым. Мелания добавляет, что он некоторое время жил в Англии. Там он познакомился со своей будущей женой Мартой. Они оба, по ее мнению, любили друг друга.

"Я знаю, что у Кшиштофа были друзья, он жил нормальной жизнью, как любой молодой человек. Через неделю они с женой должны были ехать на свадьбу, но больше не поедут. Знаете, каждая жизнь скрывает какие-то тайны. Возможно, их что-то беспокоило, но они нам ничего не говорили. Они не были откровенны", — говорит она.

Чем занимались подозреваемый и его семья

Кшиштоф ранее работал на производстве деталей для стиральных машин и испытывал проблемы с поиском высокооплачиваемой работы, а потому в последнее время занимался изготовлением "ловцов снов". Это амулеты для отгонки дурных снов и мыслей, для защиты дома. Его жена Марта создавала сумки с ручной росписью. Она рекламировала и продавала их в Интернете.

Расследование продолжается, прокуратура и полиция ищут мотивы преступления.

Напомним, в Польше, в Костшине над Одрой в ночь на 23 апреля нетрезвый украинец выехал на тротуар и сбил двух прогуливавшихся там женщин. После этого он пытался скрыться с места ДТП.

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