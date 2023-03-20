В Польше нашли мертвыми родителей и двоих детей: шокирующие подробности загадочных смертей

В Польше в Заласево под Познанью в собственном доме во время тушения пожара нашли мертвыми родителей и двоих детей. Полиция установила, что людей могли убить, а чтобы скрыть преступление — жилье подожгли.

Об этом пишет wprost.pl.

Пожар под Познанью произошел еще в октябре 2022 года, однако только в марте 2023 года полиция установила, что это было не обычное возгорание, а массовое убийство людей.

61-летнего мужчину обнаружили задушенным полиэтиленом пакетом. Его 55-летнюю жену, 14-летнюю дочь и 9-летнего сына предположительно убили тупым предметом. Чтобы скрыть следы преступления, дом семьи сожгли. Полицейские шокировали подробности загадочной расправы над семьей и сейчас они продолжают устанавливать обстоятельства трагедии и разыскивать виновных. Первая версия – это могли быть убийства и самоубийство, вторая – к расправе причастны третьи лица.

Также было найдено вероятное орудие убийства, на котором был обнаружен материал ДНК трех жертв. Прокуратура все еще устанавливает, что действительно произошло непосредственно перед пожаром.

Семья, в которой произошла трагедия, переехала в Польшу из Германии. В доме, где произошел пожар, производился ремонт. Соседи рассказали журналистам, что "ничто не предвещало такой трагедии" , а семья выглядела "вполне нормальной".

Напомним, в Польше в поселке Рациборовице в Нижнесилезском воеводстве нашли мертвыми 36-летнюю мать и ее 1-летнего сына. Трагедия произошла после того, как родители узнали, что у ребенка диагностировали эпилепсию.

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