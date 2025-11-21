В Польше нашли пули на рельсах: полиция выясняет, кто и зачем их положил

В Польше на колеях обнаружили шары, обвязанные проволокой

Реклама

Польская полиция расследует инцидент вблизи города Острув-Великопольский, где на железнодорожных путях обнаружены два шара, обвязанные проволокой. Правоохранители квалифицировали это как «провокацию», направленную на проверку реакции спецслужб.

Об этом полиция сообщила в сети X.

«Мы найдем этого человека и привлечем его к уголовной ответственности», — говорится в заявлении полиции.

Реклама

Отмечается, что найденные шары были холостыми и находились на участке, где производился ремонт путей.

Ранее сообщалось, что недавний взрыв на польской железной дороге привлек внимание мирового сообщества. Полиция приступила к расследованию террористических диверсий, направленных на железнодорожную инфраструктуру, и установила, что за ними стоит иностранная разведка. Кроме того, следствие обнаружило связь с Россией, ведущей через территорию Украины.

В Польше 16 ноября примерно в 7:39 по местному времени вблизи села Жичин Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства на участке железной дороги было обнаружено значительное повреждение пути, что привело к остановке движения на важном сообщении Варшава — Люблин.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию с последними атаками в Украине и диверсионные угрозы в регионе.

Реклама

Впоследствии правоохранители Польши сообщили о новых подозреваемых во взрывах на железнодорожной инфраструктуре — это четыре гражданина Украины, имеющие постоянное место жительства в Польше.