В Польше нашли работу 77 тысяч беженцев из Украины

77 тысяч граждан Украины приступили к работе в Польше по специальному закону, который дает упрощенный доступ к рынку труда украинским беженцам. Закон вступил в силу 26 марта 2022 года.

Половина из них выполняет несложную физическую работу – 47,5%. Еще 14,1% – работники промышленных предприятий, 10,3% трудоустроены в сфере услуг и торговли, 8,5% – офисные работники и 4% – специалисты.

Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, ссылаясь на данные Министерства семьи и социальной политики Польши.

Такой результат оценивают в министерстве как хороший, поскольку большинство приезжих из Украины составляют дети, часть уже вернулась домой, а часть работает дистанционно из Польши. Наибольшее количество трудоустроенных – в промышленно развитых воеводствах: Мазовецком с центром в Варшаве, Нижнесилезском с центром во Вроцлаве, Малопольском с центром в Кракове и Поморском с центром в Гданьске.

"Польский рынок труда медленно подстраивается под текущую ситуацию и неотвратимые изменения в миграции: украинские мужчины в ближайшее время в Польшу не вернутся, поэтому предприятия пытаются переориентировать производственные процессы под женщин. За эти два военных месяца мы трудоустроили больше женщин, чем мужчин. В основном они работают на предприятиях пищевой промышленности и логистических складах с графиком, который позволяет иметь время по уходу за детьми. Часто женщины сознательно выбирают физическую работу, чтобы иметь возможность психологически "переключиться" после пережитых ужасов войны", — комментирует директор Департамента рекрутации агентства Gremi Personal Анна Джоболда

По словам эксперта, в конце апреля-начале мая в Польше стартует "высокий сезон" в пищевом производстве, торговле и логистике, туризме и HoReCa, который увеличит количество вакансий для украинских женщин.

По данным польской Пограничной службы, всего с начала войны в Польшу въехало 2,9 млн граждан Украины, выехало 802 тысяч. С 15 по 17 апреля три дня подряд из Польши в Украину возвращалось больше людей, чем въезжало. 21 апреля, перед Пасхальными праздниками, почти на 4 тыс. больше уехало из Польши, чем въехало.

Напомним, на границе с Польшей образовались огромные очереди. Люди массово едут в Украину.

Юлия Бородий рассказала о ситуации на границе и украинских переселенцах в Польше

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