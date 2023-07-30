В Польше нашли убитыми 32-летнего отца и его 6-летнюю дочь: жуткая причина трагедии

В Польше нашли мертвыми 32-летнего отца и его 6-летнюю дочь. По данным СМИ, мужчина убил своего ребенка и совершил самоубийство.

Об этом пишет wprost.pl.

Тела 32-летнего мужчины и шестилетней девочки были найдены в субботу вечером в одной из квартир в городе Реда, Померания.

Прокурор Мариуш Душинский из Окружной прокуратуры в Гданьске сообщил, что находку сделала мать погибшего мужчины.

Согласно информации, предоставленной следователями, и девочка, и ее отец скончались от резаных ран. В квартире убитого правоохранители также обнаружили собаку.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и прокуратуры. Зафиксированы многочисленные следы. По предварительным данным, 32-летний мужчина убил свою дочь, а затем покончил с собой.

Однако прокуратура пока не хочет разглашать, что могло привести к преступлению.

Напомним, в Польше во время подъема в горы отец оставил 10-летнюю дочь и приказал ей самостоятельно спуститься, найти транспорт и добраться домой.

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