В Польше нашли украинку, которая жила под открытым небом: подробности с фото

Украинка оказалась на улице в Польше из-за задержки зарплаты.

В польском городе Зеленая Гура работники городской стражи обнаружили украинку, которой пришлось жить в палатке на окраине города из-за задержки зарплаты от бывшего работодателя.

Об этом сообщила пресс-служба городской стражи.

Дежурный городской стражи получил сообщение о засоренной территории близ жилого массива Przyjaźni. Правоохранители провели проверку и наткнулись на разбитую палатку, в которой находилась женщина. Она оказалась гражданкой Украины.

Украинка объяснила, что жила в палатке, потому что у нее просто не было денег на аренду жилья из-за невыплаты зарплаты.

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Работники городской стражи связались с бывшим работодателем женщины. Тот пообещал выплатить деньги после необходимых формальных процедур, для которых женщина должна была предоставить определенные документы. Местные власти помогли украинке оформить необходимые документы.

Из-за холода ночью и угрозы для здоровья женщины городская стража обратилась в Ассоциацию социальной реинтеграции Restart и Центр помощи мигрантам и беженцам Caritas. Там поговорили с украинкой и предложили поселиться в приюте.

Работники городской стражи отвезли женщину в приют, где она будет оставаться, пока не будут урегулированы финансовые вопросы с работодателем.

В Польше работники городской стражи помогли украинке, которой пришлось жить в палатке/Фото: пресс-служба городской стражи Зеленой Гуры

В Польше работники городской стражи помогли украинке, которой пришлось жить в палатке/Фото: пресс-служба городской стражи Зеленой Гуры

К слову, ранее в Польше задержали украинку, осужденную в Казахстане за продажу человеческих органов.