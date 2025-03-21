В Польше нашли украинку, которая жила под открытым небом: подробности с фото

Украинка оказалась на улице в Польше из-за задержки зарплаты.
В польском городе Зеленая Гура работники городской стражи обнаружили украинку, которой пришлось жить в палатке на окраине города из-за задержки зарплаты от бывшего работодателя.
Об этом сообщила пресс-служба городской стражи.
Дежурный городской стражи получил сообщение о засоренной территории близ жилого массива Przyjaźni. Правоохранители провели проверку и наткнулись на разбитую палатку, в которой находилась женщина. Она оказалась гражданкой Украины.
Украинка объяснила, что жила в палатке, потому что у нее просто не было денег на аренду жилья из-за невыплаты зарплаты.
Работники городской стражи связались с бывшим работодателем женщины. Тот пообещал выплатить деньги после необходимых формальных процедур, для которых женщина должна была предоставить определенные документы. Местные власти помогли украинке оформить необходимые документы.
Из-за холода ночью и угрозы для здоровья женщины городская стража обратилась в Ассоциацию социальной реинтеграции Restart и Центр помощи мигрантам и беженцам Caritas. Там поговорили с украинкой и предложили поселиться в приюте.
Работники городской стражи отвезли женщину в приют, где она будет оставаться, пока не будут урегулированы финансовые вопросы с работодателем.
К слову, ранее в Польше задержали украинку, осужденную в Казахстане за продажу человеческих органов.
Читайте также: