В Польше насмерть разбились несовершеннолетние украинцы: бежали от полиции на бешеной скорости (фото)

16-летний водитель и 17-летний пассажир автомобиля, бежавших от полиции, погибли. Оба были гражданами Украины.

В польском городе Гданьск двое несовершеннолетних украинских подростков разбились насмерть во время бегства от полиции. Ребята "гнали" на автомобиле на скорости 160 км/ч.

Об этом пишет Тrojmiasto.

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По словам польских правоохранителей, подросток бежал от полиции со средней скоростью 150-160 км/ч. Машина врезалась в дерево.

За рулем Audi находился 16-летний гражданин Украины. Несмотря на помощь медиков, он скончался на месте. Его 17-летнего пассажира доставили в больницу, где тот также скончался.

"Водитель Audi пытался столкнуть полицейских с дороги, резко сменив полосу движения, из-за чего они были вынуждены резко затормозить. Погоня закончилась в Гданьске, где водитель Audi, вероятно, желая избежать столкновения с другим водителем, не справился с управлением. Его занесло и он влетел. в дерево. Автомобиль опрокинулся", – сообщили в местной полиции.

Оба погибших подростка были гражданами Украины.