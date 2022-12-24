В Польше назвали два основных нарратива российской пропаганды в отношении Украины

Россия проводит пропагандистскую кампанию, направленную на представление Польши как потенциального агрессора по отношению к соседним странам, совмещая ее с кампанией Москвы против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает "Укринформ" со ссылкой на Onet.pl.

"Россия продолжает подчеркивать тезис "продажи Украины" Польши президентом (Украина – ред.) в обмен на гарантии личной безопасности после проигранной войны", — подчеркнул уполномоченный польского правительства.

По словам Жарина, оба нарратива постоянно повторяют российские политики. В частности, заместитель председателя комиссии по иностранным делам совета федерации РФ Владимир Джабаров угрожал Польше "четвертым разделением" (первые три имели место в 1772, 1793,1795 годах), если Варшава будет "проводить агрессивную политику" в отношении соседей и якобы посягать на украинскую территорию.

В подобном тоне, отметил Жарин, высказывается спикер МИД РФ Мария Захарова, которая распространяет лживую информацию о том, что Польша "уже начала тактическую подготовку к аннексии запада Украины".

Жарин подчеркнул, что кремлевскую пропаганду в антипольском направлении активно поддерживает Беларусь.

Встреча Зеленского и Дуды: что известно

Владимир Зеленский после визита в США, возвращаясь домой, 22 декабря встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Встреча состоялась в польском Ряшеве.

Зеленский во время разговора с Дудой поблагодарил Польшу "за неизменную и мощную поддержку Украины" в борьбе за независимость.

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