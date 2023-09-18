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В Польше назвали энергетическое сотрудничество Германии и России современным пактом Молотова — Риббентропа

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Польше назвали энергетическое сотрудничество Германии и России современным пактом Молотова — Риббентропа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий / Фото: Associated Press

Польский премьер заявил о больших угрозах из-за энергетического сотрудничества между Германией и Россией.

Сотрудничество правительств Германии и России в сфере энергетики, которая была в части эксканцлера Ангелы Меркель, похожа на пакт Молотова — Риббентропа в 1939 году.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Так как существовал пакт Молотова — Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель — Путин", — цитирует польское медиа Моравецкого.

Такое заявление Моравецкий сделал после мероприятий, посвященных 84-летию начала агрессии СССР против Польши 17 сентября 1939 г., ставшей одним из пунктов соглашения, достигнутого между Москвой и Берлином, более известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Польский премьер отметил, что 17 сентября является символическим днем, напоминающим о последствиях альянса нацистов и СССР. Также Моравецкий добавил, что сейчас существуют большие угрозы из-за энергетического сотрудничества между Германией и Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что на немецком телевидении произошел скандал из-за сравнения Украины с нацистской Германией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа", ему ответил главный раввин Украины.

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Дата публикации
Просмотры
37
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