В Польше назвали истинную причину закупок Starlink для Украины

Польша покупает системы Starlink для Украины, чтобы защитить собственные стратегические интересы.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, которого цитирует пресс-служба Минцифры.

"Мы покупаем Starlink для защиты Интернета в Украине, потому что это имеет стратегическое значение. Украинский фронт развалился бы без Интернета, и Польше выгодно держать фронт вдали от Варшавы", – сказал министр.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день в Украине работает около 30 тыс. комплектов Starlink, закупленных Польшей. И Варшава работает над закупкой дополнительных комплектов Starlink для Киева.

"Мы в процессе закупки еще 5 тыс. комплектов, которые должны обеспечить доступ к Интернету в Украине для армии и гражданского населения", – сказал Гавковский.

Напомним, ранее Гавковский заявил, что если миллиардер Илон Маск отключит доступ Украины к Starlink, это может спровоцировать международный кризис между Польшей и США.